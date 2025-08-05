Минобороны Беларуси внесло в парламент законопроект, который, в случае принятия, можно будет использовать для введения военного положения в стране из-за российско-украинского конфликта.

Об этом сообщают местные издания и телеграм-каналы.

Законопроектом предлагается приравнять "акт вооружённой агрессии со стороны какого-либо государства (коалиции государств), совершённого против Союзного государства, к нападению, являющемуся основанием для введения военного положения на территории Республики Беларусь".

То есть в данном случае всё зависит от того, будет ли Минск трактовать удары ВСУ по объектам на российской территории как "агрессию против РФ".

Напомним, Беларусь формирует новую бригаду ССО у границы с Украиной.

"Было принято решение для усиления именно южного участка. На сегодняшний день это самое, так сказать, неспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе", – прокомментировал СМИ командующий силами специальных операций Беларуси Вадим Денисенко.

Ранее появились фото беспилотника с маркировкой на украинском языке, что упал в Минске.