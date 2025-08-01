Минск усиливает военный контингент на границе с северными областями Украины.

Об этом заявил командующий силами специальных операций Беларуси Вадим Денисенко, передают российские СМИ.

По информации командующего, в Гомельской области будет базироваться бригада.

"Было принято решение для усиления именно южного участка. На сегодняшний день это самое, так сказать, неспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе", – заявил Денисенко.

Ранее в совбезе республики заявили, что у Беларуси появятся ракетные установки "Орешник".

Война в Украине продолжается 1254-й день. Последние новости с ключевыми событиями 31 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State сообщил о продвижении россиян у деревень Малиевки в Днепропетровской области и Темировки под Запорожьем. Также стало известно об отходе украинских войск в сторону Родинского (к северу от Мирнограда) в Донецкой области.

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