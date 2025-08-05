27-летняя российская блогер Анастасия из Тюмени озвучила план заработка на участии мужа в войне в Украине и его гибели. Ее видео вызвало в РФ большой резонанс.

"Он идет на СВО, я оформляю детей на него. Мы такие - вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде пяти миллионов (рублей). Ежемесячно получаю также выплату. Сколько там - 200-300 тысяч, да? Плюс считайте, какой выхлоп ох@нный, да? Детский сад - льготы, школа - льготы, ежемесячные выплаты как жене военнослужащего. Мы вообще заживем, мы на моря поедем! Ребята, как вы думаете, почему у меня дети разъезжают то по Абхазии, то еще мы там одной девочке подкинули денег, она в Анапу поедет. А потом, короче, его там убьют. Да, дом-то, я не знаю, купим? Нет?" - рассуждает блогер.

На видеомонолог обратил внимание депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он назвал женщину самкой богомола и заявил, что подает обращение в МВД и Следственный комитет, чтобы аннулировать брак и блогер не получила денег, а была наказана по статье о публичной дискредитации Вооруженных сил.

"Просматривая это видео, складывается впечатление, что данная гражданка считает гибель ее супруга чем-то желанным, что может денежно обеспечить ее и ее детей от прежнего брака (это становится понятным из контекста ее монолога)", - написал Милонов в своем Телеграме.

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