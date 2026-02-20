Украинский оператор мобильной связи "Водафон" резко повышает тарифы: пакет за 240 грн с 1 марта будет стоить 300 грн.

Рассылку сообщений с предупреждением оператор провел сегодня.

Повышение тарифов сразу на 25% в "Водафоне" объясняют "ростом расходов на восстановление и поддержку сети".

Напомним, ранее крупнейший в Украине мобильный оператор "Киевстар" сообщил, что с 1 марта повышает цену семи тарифов. В "Киевстаре" объяснили пересмотр тарифов необходимостью поддерживать стабильную связь для более 23 миллионов пользователей. Заявлялось, что в условиях "военных и экономических вызовов" выросли многие расходы компании: электричество для бизнеса подорожало на 60%, а расходы топлива выросли в 11 раз для работы генераторов без электроэнергии.

Перед этим в Верховной Раде заявили, что система мобильной связи в Украине начала сыпаться из-за проблем с электроэнергией, и обвинили крупнейших мобильных операторов в недостаточных инвестициях в устойчивость сетей связи.

