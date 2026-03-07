В ходе ночных ударов РФ по Украине была повреждена железнодорожная инфраструктура в Житомирской, Ровенской и Винницкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на своей странице в Facebook.

"Укрзализныця" уже восстановила большую часть поврежденных участков после ночного обстрела и постепенно возвращает пассажирские поезда в свои графики и на привычные маршруты. В частности, железнодорожники проводили работы на Житомирщине, Винниччине и Ровенщине, где ремонтировали пути, контактный провод и опоры", - заявили в компании.

Особенно серьёзные разрушения отмечены в Житомирской области.

"Сейчас работы еще продолжаются в Житомирской области, где зафиксированы существенные повреждения железнодорожного полотна из-за попадания большого количества дронов", - сообщает "Укрзализныця".

Кроме того, в компании заявили о задержках поездов.

"В связи с движением по объездным путям есть задержки ряда поездов. Следить за движением своего рейса можно на сайте uz-vezemo. Время задержки может меняться. Пожалуйста, следите за уведомлениями в приложении и обращайте внимание на объявления на вокзалах", - говорится в публикации.

Напомним, в результате атаки РФ на столицу прошлой ночью и повреждения объекта критической инфраструктуры без тепла остались 1905 домов.

Война в Украине продолжается 1473-й день.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ существенно расширила зону контроля в приграничном селе Покровка Сумской области, сообщает Deep State. Несмотря на недавние украинские контратаки, российские войска возобновили наступление на Гуляйпольском направлении. Зеленский заявил, что посетил Славянск, Краматорск и Дружковку - три основных города, которые ещё остаются под контролем Украины в Донецкой области. Он отметил, что россияне готовят на весну новое наступление.