Ночью и вечером 6-7 марта Краматорск подвергся нескольким ракетным ударам со стороны России.

Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко на своей странице в Facebook.

По его данным, первый удар произошел 6 марта в 22:20.

Российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры и частному сектору города. В результате этого обстрела погиб мужчина 1988 года рождения.

Примерно через десять минут, в 22:30, российская армия вновь атаковала частный сектор. Во время этого удара зафиксировали попадание в магазин.

Еще один обстрел произошел 7 марта - около 03:40. Российские войска нанесли удар по центральной части Краматорска авиабомбой КАБ-500.

По предварительным данным, ранения получили шесть человек, среди них трое детей.

При этом начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин также уточнил, что среди раненых есть дети 2010, 2014 и 2024 годов рождения.

По его словам, в результате утреннего удара повреждены 12 многоэтажек, пять административных зданий и 22 автомобиля.

Местные паблики добавляют, что также была атакована подстанция.

При этом с утра прилет был и в Донецке. Местные паблики сообщили, что прозвучали семь взрывов.

На месте попадания возник сильный пожар.

Напомним, начиная с ночи российские войска начали обстреливать территорию Украины. Пострадали множество областей.

Война в Украине продолжается 1473-й день.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ существенно расширила зону контроля в приграничном селе Покровка Сумской области, сообщает Deep State. Несмотря на недавние украинские контратаки, российские войска возобновили наступление на Гуляйпольском направлении. Зеленский заявил, что посетил Славянск, Краматорск и Дружковку - три основных города, которые ещё остаются под контролем Украины в Донецкой области. Он отметил, что россияне готовят на весну новое наступление.