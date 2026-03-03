Россияне начнут атаковать в Украине системы водоснабжения. Под угрозой находятся прежде всего города-миллионники: Киев, Одесса, Днепр и Харьков.

Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк.

По его словам, сложно сказать, какими разведданными о водоснабжении в Украине располагает РФ, но скорее всего, её военных интересуют крупные города.

"Маловероятно, что им интересны Житомир, Черкассы или какой-то Чернигов. Но в городах-миллионниках они скорее всего будут пытаться лишить возможности подавать водоснабжение и делать водоотвод - это еще сложнее, чем водоснабжение", - заявил Нагорняк.

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, в котором он состоит, не информировали о том, получали ли водоканалы от центральной власти и разведки какую-либо информацию о подготовке к таким ударам. Однако нардеп призвал украинцев подготовиться к ударам и иметь в запасе питьевую воду.

Ранее об усилении ударов по объектам водоснабжения предупреждал президент Украины Владимир Зеленский.

Эксперты считают, что атаки могут привести не только к перебоям водоснабжения, но и работы канализации, а также повышению риска кишечных инфекций.

Война в Украине продолжается 1469-й день.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне обстреляли Кривой Рог, повреждено транспортное предприятие. В Днепропетровской области попал под удар пассажирский состав, также сообщалось о прилетах в Одессе. В свою очередь Украина атаковала нефтяной терминал в Новороссийске, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.