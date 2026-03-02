В Украине разрешили критически важным предприятиям создавать собственные группы ПВО
Кабинет министров Украины разрешил предприятиям критической инфраструктуры любой формы собственности создавать собственные группы ПВО для защиты от российских ударов.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях.
По ее словам, Воздушные Силы ВСУ смогут временно передавать таким группам ПВО вооружение, которое пока не используется боевыми подразделениями.
Пополнение боеприпасов должно производиться по упрощенной процедуре, добавила премьер.
Ранее мы писали, что в Вооруженных силах Украины решили создать новый род войск, задачей которого будет защита важных объектов с воздуха.
Война в Украине продолжается 1468-й день.
Накануне министр обороны Михаил Федоров заявил, что проблему мобилизации и массового дезертирства в ВСУ будут решать за счет привлечения иностранцев в ряды украинской армии. Также президент Владимир Зеленский сообщил, что войска РФ готовят очередной удар по инфраструктуре Украины.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.