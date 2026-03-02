Кабинет министров Украины разрешил предприятиям критической инфраструктуры любой формы собственности создавать собственные группы ПВО для защиты от российских ударов.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях.

По ее словам, Воздушные Силы ВСУ смогут временно передавать таким группам ПВО вооружение, которое пока не используется боевыми подразделениями.

Пополнение боеприпасов должно производиться по упрощенной процедуре, добавила премьер.

Ранее мы писали, что в Вооруженных силах Украины решили создать новый род войск, задачей которого будет защита важных объектов с воздуха.

Война в Украине продолжается 1468-й день.

Накануне министр обороны Михаил Федоров заявил, что проблему мобилизации и массового дезертирства в ВСУ будут решать за счет привлечения иностранцев в ряды украинской армии. Также президент Владимир Зеленский сообщил, что войска РФ готовят очередной удар по инфраструктуре Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.