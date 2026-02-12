В Вооруженных силах Украины решено создать новый род войск, задачей которого будет защита важных объектов с воздуха.

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своей странице в Facebook.

По его словам, эффективность ПВО за последние два года составила около 74%, однако сейчас система работает в чрезвычайно сложных условиях.

"В таких условиях стабильность системы зависит от многих факторов. В частности, регулярных поставок средств поражения, технологий, эффективных кадровых и управленческих решений, умения быстро адаптироваться к новым вызовам, отказа от устаревших бюрократических практик", - отметил главком.

По его словам, в условиях непростой погоды "главным и самым эффективным средством остаются зенитные ракетные войска, которые являются всепогодными". Авиация, вертолеты и беспилотники-перехватчики в свою очередь активно задействованы в благоприятных погодных условиях.

В связи с этим планируется перераспределить функции между зенитными ракетными войсками и новым родом войск.

Сырский также сообщил о работе над увеличением количества и качества беспилотников-перехватчиков.

Напомним, что в РФ тоже выделяют отдельные силы ПВО для защиты стратегических объектов.

В январе Сырский рассказывал, что ВСУ меняют тактику поражения вражеских целей, переходя от массированного огня по площадям к точечному уничтожению целей с использованием дешевых средств.