В МИД Германии заявили, что в стране не осталось ракет для систем ПВО Украины
У Германии не осталось ракет для систем противовоздушной обороны, которые в перспективе могли бы быть переданы Украине.
Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
Таким образом министр объяснил перебои с поставками Украине ракет для систем ПВО.
По его словам, страна исчерпала собственные запасы ракет.
"Частично потому, что у нас их совсем больше нет. А те противоракеты Patriot, которые у нас есть, они поступают прямиком с конвейера из США. Честно признаться, все, что сходит там с конвейера, идет непосредственно Украине в рамках механизма, который в значительной степени финансируется европейцами, в значительной степени финансируется Германией. Другие европейские страны могли бы вносить больший вклад", - сказал Вадефуль.
При этом он отметил, что в других европейских странах также есть системы ПВО, а дальнейшая поддержка Украины в этом вопросе требует более широкого участия союзников.
Напомним, в НАТО отрицают, что Украина осталась без американских ракет для ЗРК Patriot из-за задержки платежей Европой, в результате чего пропустила болезненные удары по энергетике.
Как мы писали, в конце января президент Владимир Зеленский раскритиковал партнёров за задержку поставок ПВО.