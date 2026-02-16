У Германии не осталось ракет для систем противовоздушной обороны, которые в перспективе могли бы быть переданы Украине.

Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Таким образом министр объяснил перебои с поставками Украине ракет для систем ПВО.

По его словам, страна исчерпала собственные запасы ракет.

"Частично потому, что у нас их совсем больше нет. А те противоракеты Patriot, которые у нас есть, они поступают прямиком с конвейера из США. Честно признаться, все, что сходит там с конвейера, идет непосредственно Украине в рамках механизма, который в значительной степени финансируется европейцами, в значительной степени финансируется Германией. Другие европейские страны могли бы вносить больший вклад", - сказал Вадефуль.

При этом он отметил, что в других европейских странах также есть системы ПВО, а дальнейшая поддержка Украины в этом вопросе требует более широкого участия союзников.

Напомним, в НАТО отрицают, что Украина осталась без американских ракет для ЗРК Patriot из-за задержки платежей Европой, в результате чего пропустила болезненные удары по энергетике.

Как мы писали, в конце января президент Владимир Зеленский раскритиковал партнёров за задержку поставок ПВО.