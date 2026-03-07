Начиная с ночи российские войска начали обстреливать территорию Украины. Пострадали множество областей.

Украинская столица Киев ночью оказалась под ударом ракет и дронов.

В городе был сильный прилёт - предположительно, в Деснянском районе.

После удара начались перебои с электричеством.

По словам мэра Виталия Кличко, в Киеве после ночной атаки 1905 зданий остались без тепла. Они расположены в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах.

В общем, в городе почти 2700 зданий без тепла - включая часть многоквартирных домов в Дарницком и Днепровском районах, где нет отопления из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

В Харькове в результате обстрела разрушен оказался подъезд жилого дома с первого по пятый этаж.

Спасатели уже вытащили из-под завалов четырех человек. По данным ОВА, под обломками могут находиться еще около десяти человек, среди них, вероятно, есть ребенок.

Уже известно о семи погибших, среди которых учительница начальных классов 6-го лицея и ее сын, ученик второго класса, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Вместе со своей матерью погибла и ученица восьмого класса 16-го лицея.

Также в Харькове дрон ударил по промзоне в Основянском районе.

Под удар сегодня ночью попала и Одесса. После прилетов в городе возник сильнейший пожар.

"Ночью враг нанес массированную атаку по Одессе. Зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры", — написал глава Одесской ОВА Сергей Лысак.

В Днепропетровской области был атакован объект инфраструктуры. Возник большой пожар.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что около 200 спасателей и 60 единиц техники были привлечены к ликвидации последствий российской атаки.

Ракеты также атаковали район Днестровской ГЭС в Черновицкой области (Новоднестровск), писали мониторинговые паблики.

Власти Хмельницкой области заявили о перебоях с электричеством после ночной атаки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сегодня ночью применила по Украине 29 ракет, почти половина из которых — баллистические, а также 480 беспилотников.

По его словам, удары были направлены по энергетической инфраструктуре в Киеве, а также в Хмельницкой и Черновицкой областях. Также целью стала железнодорожная инфраструктура в Житомирской области.

Повреждения зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

Напомним, российский газовоз "Арктик метагаз" был атакован недалеко от территориальных вод Мальты в Средиземном море. Атаку совершили украинские водные беспилотники.

Война в Украине продолжается 1473-й день.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ существенно расширила зону контроля в приграничном селе Покровка Сумской области, сообщает Deep State. Несмотря на недавние украинские контратаки, российские войска возобновили наступление на Гуляйпольском направлении. Зеленский заявил, что посетил Славянск, Краматорск и Дружковку - три основных города, которые ещё остаются под контролем Украины в Донецкой области. Он отметил, что россияне готовят на весну новое наступление.

