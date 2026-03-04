Российский газовоз "Арктик метагаз" был атакован недалеко от территориальных вод Мальты в Средиземном море. Атаку совершили украинские водные беспилотники.

Об этом сообщило Министерство транспорта РФ.

"3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства - члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно - газовоз "Арктик метагаз". Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины", - сказано в сообщении ведомства.

Работники мальтийских и российских спасательных служб смогли спасти всех членов экипажа, которых на борту было 30.

Минтранс РФ назвал случившееся "актом международного терроризма и морского пиратства, грубейшим нарушением основополагающих норм международного морского права".

Судя по опубликованным в Сети кадрам, газовоз получил огромную пробоину в борту и сгорел.

Украина обвинений россиян не комментировала.

Напомним, в декабре несколько танкеров, которые шли в российские порты или из них, были атакованы в Черном море безэкипажными катерами.

Западная пресс писала, что Украина планирует удар по российским военным кораблям в Тихом океане.