Президент Украины Владимир Зеленский развязал войну с судебной системой.

С прошлого года тянется конфликт Офиса президента с Конституционным судом, который перерос в открытую борьбу с двумя судьями КС – Александром Тупицким и Александром Касмининым. Зеленский отстранил их от должностей своими указами и попытался назначить на их место новых судей. Но на днях Конституционный суд отказался приводить их к присяге, так как вакантных мест в КСУ по квоте президента нет.

С недавних пор своеобразный бунт против Зеленского поднял уже не только Конституционный, но и Верховный Суд: он признал противоправным и отменил указ президента об отстранении Тупицкого. Кроме того, именно Верховный Суд сейчас рассматривает массовые иски украинских граждан против Зеленского по обжалованию санкций СНБО.

На прошлой неделе конфликт между Офисом президента и Верховным Судом перешел в публичный "обмен любезностями". Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров недвусмысленно намекнул, что Верховный Суд якобы принимает заангажированные решения в пользу "скомпроментированной верхушки КС". Верховный Суд отреагировал жестко: там сочли подобные заявления давлением на суд и напомнили о том, что за такие слова должностных лиц можно привлечь к ответственности.

"Страна" опросила правоведов о подоплеке конфликта между Верховным Судом, Конституционным Судом и Офисом президента и разобралась, к чему приведет борьба Зеленского с судьями.

Марина Ставнийчук, правовед, экс-член Венецианской комиссии от Украины:

"Это не Верховный Суд входит в конфликт с Офисом президента, а судебная власть в целом начинает адекватно реагировать на неконституционные противоправные шаги Офиса.

Линий противостояния между ОП и судебной властью несколько.

У конфликта между президентом и КС – свои виновники. Я наблюдала за представителями президентской команды в Конституционном суде – нельзя сказать, что они изначально уважительно относились к судьям КС. Тот же Федор Вениславский (представитель президента Украины в Конституционном суде).

Последние события связаны с назначением Зеленским двух судей в КС при отсутствии соответствующих вакансий. Посмотрите на статью 12 Закона "О Конституционном суде Украины" – конкурс провели не по тем условиям, которые определены законом. Потом посмотрите на статью 17, которая связана с приобретением статуса судьи КС, – тут команда президента тоже "дала в штангу".

Незаангажированная профессиональная среда поддерживает позицию Конституционного суда и его судей. Не могу сказать, что они действуют абсолютно в соответствии с законом про КС. Но по крайней мере, судьи так не выходят за "красные линии", как это делает президент, когда он заявляет, что КС работает против государства. Или когда он инициировал законопроект о прекращении деятельности всех судей Конституционного суда. Об этом уже все забыли, а Зеленский эту инициативу потом с парламента тихонько отозвал – якобы для доработки.

Отдельно в этом противостоянии стоит вопрос отстранения от должностей главы Конституционного суда Александра Тупицкого и судьи Александра Косминина. Действия президента выглядят абсолютно антиконституционно. Конституционный суд отказался приводить к присяге на их места судей, назначенных президентом. Так как весь состав Конституционного суда видит неконституционность действий президента и его команды – нельзя на невакантные должности назначать новых судей. Когда отсутствуют вакансии, нельзя даже конкурс проводить. Президент и его команда исходят только из политических мотивов – как им выгодно, а не как законно.

С другой стороны, Конституционный Суд таким образом заплатил за отсутствие четкой и твердой позиции в том же вопросе определения конституционности назначения Зеленским досрочных парламентских выборов в 2019 году. Вся профессиональная среда убеждена, что для этого не было никаких оснований.

Теперь добавилась еще одна линия противостояния – между президентом и Верховным судом. Все решения Зеленского по Конституционному суду обжалуются в Верховном суде. Решения СНБО по санкциям – тоже. В профессиональной среде все говорят о том, что представители президента приходят на эти судебные заседания не подготовленными, не владеют информацией, затягивают процесс. Речь идет о заседаниях по целому спектру решений СНБО – санкции, прекращение вещания телеканалов, а также по отстранению Тупицкого и Касминина.

Как только Верховный Суд принял решение в пользу Тупицкого (признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КС – Ред.), на второй день ГБР сразу возбудило уголовное производство по судьям, которые приняли соответствующее решение. Я не очень хорошо отношусь к Тупицкому, но понимала – судьи Верховного Суда в данном случае действовали правомерно. И не НАБУ, ГБР и Офису президента решать – законно ли и конституционно ли решение Верховного Суда. Оно является обязательным к исполнению. А за давление на суд должна наступать ответственность на уровне Конституции Украины и уголовного законодательства. То есть Конституция, закон и верховенство права – на стороне судей Верховного Суда.

Верховный Суд уже намекал президенту, что на него не нужно давить. Но когда появилось заявление пресс-секретаря Зеленского, который говорит от имени президента, с намеками, что Верховный Суд заангажирован, – конечно, Верховный Суд достаточно жестко отреагировал.

Власти всегда пытались давить на суды. Но так цинично и дерзко, как сегодня, отношения между президентом, его командой и всей судебной властью никогда не накалялись. Чего только стоит заявление Зеленского на пресс-марафоне – мол, "мы выполняем судебную реформу, мы воюем с судьями". Судебная реформа не может быть войной с судьями, она посвящена эффективности работы судебной власти. А они воюют с судьями! Два года не работает Высшая квалификационная комиссия судей, уже несколько месяцев практически парализован Высший совет правосудия.

Тем не менее, у нас драйверы судебной реформы – это люди, которые вообще не причастны к судебной власти. Они не имеют опыта, но зато у них есть большой иностранный денежный ресурс, который обеспечивает им формирование публичной позиции. В конце концов, это привело к тому, что президент Украины расценивает судебную реформу как борьбу с судьями Украины.

Сейчас дело по Тупицкому передали в Большую Палату Верховного Суда.

Я далека от того, что они примут решение о законности отстранения Тупицкого от должности – нет ни одной нормы, на которую можно сослаться, чтобы отменить указы про назначение двух судей КС после того, как они уже восемь лет работали на этих должностях".

Геннадий Друзенко, правовед, юрист:

"Исполнительная власть, сосредоточенная в руках президента, не впервые входит в конфликт с судебной системой. Противостояние между президентом и судами заложено в природе этих ветвей власти. Избираемой власти нужно нравиться народу. А суды по своей сути – защитники норм, законов, общих правил игры, – нравятся они кому-то или не нравятся.

Сейчас президент Зеленский атакует даже не суд как институцию, а всех, кто ему мешает "спасать страну" – и судей КС, и судей Верховного Суда, и журналистов тоже. Он их считает своими личными врагами. И то, что Верховный Суд и Конституционный суд начал защищаться – это очень хорошо. Для них это единственный способ отстоять свои полномочия и свою долю власти.

КС и Верховный Суд сейчас играют в связке – это их единственный шанс устоять в борьбе с президентом. Мы это ярко видим в попытках уволить Тупицкого и Касминина. Право и Конституция в этом деле однозначно на стороне суда. Судей КС может уволить только сам КС. Тут даже не специалисту все должно быть понятно.

Конфронтация президента с Верховным Судом в первую очередь связана с тем, что Верховный Суд сейчас рассматривает многочисленные иски граждан Украины к Зеленскому по обжалованию санкций. Права и полномочия президента в Украине ограничены только Конституцией – об этом черным по белому написано в статье 106. В Конституции слова "санкции" в принципе нет. Санкции – это точно не способ дискуссии с оппонентами. Поэтому введение президентом санкций против граждан Украины – это явный выход за рамки его полномочий. По факту это узурпация власти.

По своему психологическому типу Зеленский очень напоминает Александра Лукашенко, президента Беларуси. Он действует в парадигме мессии. Все вокруг враги, которые ему мешают спасать Украину. А как спасти – у него в голове полная каша. Это, на самом деле, страшно.

Верховный Суд – последняя баррикада свободы. Больше никто не может сдерживать президента. Если Зеленский выиграет войну с судами, это плохо закончится. Можно любить или не любить отдельных судей КС, спорить с решениями КС – у меня к ним много претензий. Но их в любом случае нужно защищать, потому что иначе у нас не останется никаких сдерживающих факторов для президента. Зеленский решит, что "Украина – это я", как говорил один король. Если судов не будет, останется только Майдан. Но это как постоянно пускать кровь пациенту: он может не выжить.

Из этого конфликта есть два выхода. Первый, по которому Зеленский уже пошел в ситуации с Конституционным судом – приказать подчиненному ему Управлению Госохраны просто не пускать судей на работу. Это "офис простых решений". Есть вторая альтернатива, которая показала бы, что Зеленский все-таки глава государства, а не актер, который любит аплодисменты тут и сейчас. Если он считает, что Верховный и Конституционный суд мешает ему "спасать страну", он может предложить внести изменения в Конституцию и вынести этот вопрос на референдум. Если эта инициатива наберет хотя бы свыше 60% поддержки украинцев, Зеленский получит демократический мандат на усиление своих полномочий.

Но насколько я могу судить по своему общению с Офисом президента, они всерьез не рассматривают этот вариант. Будут и дальше "играться солдатиками". Правоохранительные органы зачищены, лояльны и подконтрольны президенту. Но зачистка под лояльность всегда происходит ценой профессионализма. Санкции наложить просто – издал указ и все. А доказать вину и посадить – уже сложнее, чем дважды два. Но все, что сложнее "дважды два", не работает, все разваливается.

Много претензий к украинским судам, но все-таки они намного профессиональнее. Они смотрят на законы, думают про завтра, чтобы не сесть – они же сами сажают людей, поэтому знают, каково это. В Офисе президента видят это. Зеленский понимает, что проигрывает Верховному Суду в шахматы, и пытается играть шахматами в Чапаева. Не имея потенциала выиграть в сложной игре, президент просто начинает играть по беспределу.

Верховный Суд защищается, понимая, что иначе их переломают через колено. Если бы у нас была нормальная страна, то угроза судьям со стороны Зеленского – это классическое основание для импичмента. Которую Верховный Суд даже в нашей почти нереалистичной процедуре мог бы задействовать.

Очень надеюсь, что в войне с Офисом президента Верховному и Конституционному суду удастся сохраниться. Но для этого им нужно объединить усилия".

Игорь Черезов, адвокат:

"С юридической точки зрения отказ приводить к присяге судей КС, которых туда на место Касминина и Тупицкого хотел назначить Зеленский, вполне логичен. Если судьи отстранены, а не уволены, назначать на их место новых судей по процедуре нельзя. Условно говоря, когда срок их отстранения закончится, то получится, что у нас будет число судей Конституционного суда, не предусмотренное Конституцией? Тогда все решения КС станут, мягко говоря, непровомочными.

К счастью, я не работаю юрисконсультом Зеленского, поэтому почему он в этой ситуации настаивает на замене Тупицкого и Касминина другими судьями, мне сложно сказать. С точки зрения квотирования безусловно, судьи правы. Количество судей КС обусловлено Конституцией и другими законодательными актами. Тогда надо увольнять Тупицкого и Касминина. Иначе заменить их другими судьями невозможно. Нельзя ведь исключить, что завтра они восстановятся на должности.

С точки зрения обмена взаимными упреками и публичными обвинениями – это политика. С точки зрения юриспруденции, здесь, на мой взгляд, правы судьи. Если человек не уволен и его должность не является вакантной, назначить на его место другого человека невозможно".



Сергей Власенко, нардеп, заслуженный юрист Украины:



"Незаконные указы Зеленского об отстранении Александра Тупицкого и Александра Касминина – это уже следствие конфликта власти с КС. Причина заключается в том, что по инициативе Офиса президента парламент принял очень много законов, сомнительных с конституционной точки зрения. Часть из них уже признана неконституционной, включая, например, так называемую первую судебную реформу Зеленского.



Сегодняшняя власть в руках держит все рычаги: президент, Кабмин, большинство в парламенте, правоохранительная система – тоже от этой власти. Единственное, что они не контролировали – это Конституционный суд. Было абсолютно очевидно, что КС и дальше будет признавать неконституционные законы неконституционными. Например, закон о рынке земли и ряд других. Поэтому коллективная власть решила просто заблокировать Конституционный суд.



Я готов с бумагами доказать, что атака на судей КС началась сразу после того, как объединили в одно производство два представления про неконституционность закона о земле. Но МВФ и международные организации требовали его принятия. Это привело к тому, что на судей началась атака в различных формах. Начали массово появляться протоколы о якобы коррупции против судей, которые потом все "умерли" в судах, потому что они были незаконными. Тем не менее, судей начали выселять из служебных квартир, им угрожали уголовными делами.



Когда поняли, что все эти методы не работают так сильно, как хотелось бы, появилось два указа президента – мягко говоря, сомнительных с законной и конституционной точки зрения. Конечно, КС начал принимать решения, подтверждающие полномочия двух судей Тупицкого и Касминина.



Похожая ситуация была в 2009 году по нескольким судьям КС – Сюзанне Станик, Валерию Пшеничному и Владимиру Иващенко. Тогда президент Виктор Ющенко отменял указы об их назначении. Закончилось тем, что Верховный Суд признал эти указы незаконными.



К сожалению, Зеленского тоже повели по этому некорректному пути. Президент не должен разбираться в таких юридических нюансах, но в этом должны разбираться люди, которые ему советуют. Его затянули в абсолютно неконституционную историю, а дальше начали пытаться административным путём "переломить" Конституционный суд. Здесь, конечно же, возникло противостояние, основанное на том, что власть совершает массу неконституционных действий.



В Верховном Суде ситуация абсолютно такая же. Они понимают, что те же санкции СНБО против украинских граждан, которые вводятся в силу указами президента, к закону не имеют никакого отношения. К политической целесообразности – да. Но нельзя же превращать СНБО в квазисудебный орган. Рано или поздно все равно появятся решения украинских или международных судов о том, что эти санкции были введены неправомерно.



Президента втягивают в то же самое, чем грешили все предыдущие президенты – попытки тотального контроля судебной системы и использование неконституционных методов. Вот и весь базис для конфликта. Если суд хотя бы минимально независимый, он не может сказать, что указы президента по санкциям корректные. Потому что закон четко предусматривает, что санкции возможны, если мы говорим о гражданах Украины, только против террористов. Но это еще нужно доказать.



Закон о санкциях действует против граждан Украины только в том случае, если их нельзя "достать" другими правовыми методами. Санкции могут вводиться против иностранных граждан, потому что украинское правосудие не в состоянии эффективно бороться с теми, кто проживает в другом государстве. Тогда, если есть угроза национальной безопасности от этих граждан или юридических лиц, применяется такой квазисудебный механизм, как санкции. А против граждан Украины – это крайне сомнительная история. Если ты контрабандист или замешан в преступной деятельности и это доказано, то ты должен понести ответственность. Но для этого существуют суды, а не санкции СНБО.



Верховный Суд просто устал терпеть. Было достаточно много заявлений разных представителей власти о том, что суд якобы не такой или принимает не такие решения. Суд в какой-то момент понял, что молчать нельзя.



Сейчас вопросы реформирования судебной системы, ее взаимоотношения с остальными ветвями власти полностью подменяются пиарными акциями. Представители власти просто делают политические заявления. Понятно, что Верховный Суд на это не может не реагировать, потому что страдает репутация суда и суд как институция в целом.



Абсолютно точно нельзя критиковать суд только потому, что власти не нравится решение суда. Власть совершила очевидно незаконное действие, суд на это отреагировал, а власть пытается в пиар-плоскости закошмарить суд. Вот что происходит.



Я могу не приветствовать какие-то действия Тупицкого и Касминина, которые они осуществляли будучи судьями КС. Но то, что с ними сделал президент, даёт им полное основание выиграть, например, ЕСПЧ. Да, это решение в Европейском суде будет через несколько лет и отвечать за это от имени государства Украина будет уже другой президент. Я понимаю логику Офиса президента "заблокировать работу КС сегодня, а они потом пусть докажут это через 5-6 лет", но она абсолютно неправильная.



Чем это закончится? КС уже сказал, что принимать присягу судей, назначенных по квоте президента, нельзя, потому что нет вакансий. При этом закон устанавливает, что присяга должна быть принята в течение 5 дней после издания указа президента. Но поскольку этот срок уже прошёл и уважаемые господа, назначенные президентом, присягу не приняли – они ее принимать уже и не могут.



Это означает, что как минимум президенту нужно провести новый конкурс и назначить тех людей, которые этот конкурс выиграют. Причём назначить он этих людей может только тогда, когда закончатся полномочия Тупицкого и Касминина – в мае следующего года.



При этом одна вакансия в КС все-таки есть – по квоте Верховной Рады. Но даже если туда кого-то назначат, это не значит, что внутри КС поменяется расклад – чтобы сделать КС подконтрольным, власти нужно десять голосов для принятия решения. Я уверен, что даже если президент сегодня назначит ещё одного человека от съезда судей, это не изменит ситуацию так, чтобы там создалось пропрезидентское большинство. Хотя конструкция сама по себе абсурдная – в Конституционном суде большинство "про-чьё-то". Там должно быть проконституционное большинство.



Ситуация неопределённости продлится еще достаточно долго. К сожалению, это создаёт условия, при которых КС не в состоянии принимать решения по наиболее сложным и чувствительным для украинского конституционализма вопросам.



Президент начал войну с Верховным и Конституционным судом. Выиграть войну можно, вопрос – какой ценой? Ценой нарушения Конституции? Сложная тема. Я свято верю в теорию юридического бумеранга, который потом прилетает и больно бьет сзади по голове. Если власть и дальше будет нарушать Конституцию и законы – этот бумеранг к ним прилетит. В какой форме и когда – это уже другой вопрос. Но я уверен, что бумеранг прилетит. Как уже прилетал к другим президентам Украины".