В воскресенье, 22 августа, состоялась встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Главные выводы переговоров подведены в Telegram-канале "Политика Страны".

Так, гарантий транзита газа Россией через Украину Меркель не дала. При это она предупредила, что прокачка через нашу трубу может уменьшиться. Поэтому посоветовала заниматься "зеленой" энергетикой.

Также "мимо кассы" пошел вопрос о том, чтобы Украина получила какие-либо компенсации.

"Германия понижает статус представителя на "Крымской платформы" - вместо главы МИД присылает явно постороннего к этой теме министра энергетики", - говорится в сообщении.

Не менее интересным моментом, что в последний момент Штаты решили прислать специалиста по энергетике.

А вот по Донбассу переговоры Украины продолжаются.

"Хотя оба политика даже не упомянули "формулу Штайнмайера", Зеленский сделал намек, что договорились выполнять договоренности Парижского саммита - где указано, что Украина должна узаконить формулу. То есть этот вопрос с высокой вероятность обсуждался за закрытыми дверями. И, судя по всему, очень живо - Зеленский назвал Донбасс главной темой общения с Меркель", - говорится в сообщении.

Напомним, тем временем, на фоне встречи Зеленского и Меркель в Дании завершили укладку труб "Северного потока-2".

Ранее сообщалось, что Украина создает правительственную группу по борьбе с угрозами "Северного потока-2". В нее должны войти члены правительства.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что недоволен договоренностями США и ФРГ по "Северному потоку-2".