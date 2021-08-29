В воскресенье, 29 августа, на юге города Милана в Италии загорелся 15-этажный жилой дом. Сколько в нем находилось людей на момент пожара, неизвестно

Об этом сообщает Ansa.

По данным СМИ, сначала огонь распространился на две квартиры, потом запылали все этажи. Всего в доме проживает около 70 семей. На место вскоре после возгорания прибыли пожарные и машины скорой помощи.

Спасатели пытаются выяснить, скольким людям в пылающем высотном здании еще угрожает опасность. Количество пострадавших пока неизвестно.

Как ранее сообщала "Страна", в Броварах загорелись минимум две квартиры в многоэтажке. К борьбе с огнем сперва привлекли 12 человек и четыре единицы специальной техники. Затем прибыли еще шесть спецмашин, в том числе несколько автолестниц. Огонь удалось локализовать, пожарники спасли четверых человек.

Также мы писали о том, что в Киеве на улице Копыловской в многоэтажке загорелся кондиционер. К счастью, пламя не перекинулось в помещение квартиры.

Напомним, что в США во время лесных пожаров образовался огненный смерч. Он достигал в высоту нескольких десятков метров.