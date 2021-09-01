Встреча с бизнесом, кладбище и переговоры с Байденом. Опубликована программа второго дня визита Зе в США
Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится в Вашингтоне, во второй день своего визита, кроме встречи с американским коллегой Джо Байденом, планирует пообщаться с представителями большого бизнеса и посетить Музей Холокоста.
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь украинского главы государства Сергей Никифоров.
По его словам, Зеленский встретится сегодня с руководителями Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и другими.
Также со своей супругой Еленой Зеленской он посетит Арлингтонское национальное кладбище, где похоронены участники войн, президенты, председатели Верховного суда и астронавты. В программе также Музей Холокоста.
Встреча с Байденом начнется около 14:00 (21:00 по киевскому времени - Ред.), запланированы переговоры тет-а-тет и с делегациями.
После этого в Капитолии состоится встреча президента Украины и представителей украинского кокуса (группы поддержки - Ред.) в Конгрессе США.
Финальным пунктом программы на второй день является совместное участие Владимира и Елены Зеленских в открытии Украинского дома в Вашингтоне.
Напомним, "Страна" писала о том, что встреча Байдена и Зеленского продлится 2,5 часа.
Также мы писали о том, что Financial Times назвала две вещи, которых Зеленский сегодня попросит у Байдена.