Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится в Вашингтоне, во второй день своего визита, кроме встречи с американским коллегой Джо Байденом, планирует пообщаться с представителями большого бизнеса и посетить Музей Холокоста.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь украинского главы государства Сергей Никифоров.

По его словам, Зеленский встретится сегодня с руководителями Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и другими.

Также со своей супругой Еленой Зеленской он посетит Арлингтонское национальное кладбище, где похоронены участники войн, президенты, председатели Верховного суда и астронавты. В программе также Музей Холокоста.

Встреча с Байденом начнется около 14:00 (21:00 по киевскому времени - Ред.), запланированы переговоры тет-а-тет и с делегациями.

После этого в Капитолии состоится встреча президента Украины и представителей украинского кокуса (группы поддержки - Ред.) в Конгрессе США.

Финальным пунктом программы на второй день является совместное участие Владимира и Елены Зеленских в открытии Украинского дома в Вашингтоне.

Напомним, "Страна" писала о том, что встреча Байдена и Зеленского продлится 2,5 часа.

Также мы писали о том, что Financial Times назвала две вещи, которых Зеленский сегодня попросит у Байдена.