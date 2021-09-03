Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию, которая приключилась на встрече со школьниками в среду, 1 сентября, когда мальчик не постеснялся поправить его ошибку, когда президент РФ перепутал Северную войну и Семилетнюю.

Об этом лидер РФ заявил в ходе Восточного экономического форума, в пятницу, 3 сентября.

Владимир Путин сказал, что "прекрасно, что у нас в "Океане" (школе-интернате для одарённых детей - Ред.) такие грамотные, подготовленные ребята, которые хорошо знают историю Отечества и, что важно, свободно тут же излагают свою позицию, добавив, что за поступок мальчика можно только порадоваться".

"Будущее России в надежных руках", - подытожил российский президент.

Напомним, 1 сентября во Владивостоке на встреча со школьниками Путин рассказывал про войну Петра I со шведами и о битве под Полтавой. Там же президент назвал эту войну Семилетней. Но школьник Никанор Толстых поправил главу государства, сказав, что та война называлась Северной и длилась 21 год.

В свою очередь, как писали СМИ, директор школы назвала поведение ученика "наглостью, присущей молодым".

Между тем, пресс-секретарь российского президента заявил, что мальчик - молодец. И в Кремле надеются, что никто его критиковать не будет.