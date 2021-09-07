Больше всего евреев проживают в Израиле. Фото: Facebook/ JAFI.org

К еврейскому новому году Рош ха-Шана подсчитано количество евреев в мире. Оно составляет около 15,2 миллионов. При этом право на получение гражданства Израиля во всем мире по закону о возвращении имеют 25,3 миллиона человек.

Такие данные приводит издание The Times of Israel.

В упомянутые 15,2 миллионов включены те, кто считает себя евреями и исповедует иудаизм.

Что касается имеющих право на израильское гражданство в соответствии с законом о возвращении, 7,3 миллиона из них уже проживают в Израиле, а 18 миллионов – за его пределами.

По сравнению с прошлым годом по иудейскому календарю количество евреев увеличилось на 100 тысяч человек.

Самая большая доля евреев, 45,3 процента, живут в Израиле. В десятку стран, где проживает наибольшее число евреев. входят:

  1. Израиль – 6,93 млн.
  2. США – 6 млн.
  3. Франция – 446 000.
  4. Канада – 393 500.
  5. Великобритания – 292 000.
  6. Аргентина – 175 000.
  7. Россия – 150 000.
  8. Германия – 118 000.
  9. Австралия – 118 000.
  10. Бразилия – 91 500.

В Украине  живут 43 000 евреев.

В арабских и мусульманских странах проживают 27 000 евреев, из них 14 500 - в Турции, 9 500 - в Иране, 2 000 - в Марокко и 1 000 - в Тунисе.

Ранее "Страна" рассказывала, как хасиды отметили еврейский Новый год в Умани.

Мы также сообщали, что празднование не обошлось без эксцессов: полиция открыла три уголовных дела из-за пребывающих в Умани хасидов.

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