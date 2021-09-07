К еврейскому новому году Рош ха-Шана подсчитано количество евреев в мире. Оно составляет около 15,2 миллионов. При этом право на получение гражданства Израиля во всем мире по закону о возвращении имеют 25,3 миллиона человек.

Такие данные приводит издание The Times of Israel.

В упомянутые 15,2 миллионов включены те, кто считает себя евреями и исповедует иудаизм.

Что касается имеющих право на израильское гражданство в соответствии с законом о возвращении, 7,3 миллиона из них уже проживают в Израиле, а 18 миллионов – за его пределами.

По сравнению с прошлым годом по иудейскому календарю количество евреев увеличилось на 100 тысяч человек.

Самая большая доля евреев, 45,3 процента, живут в Израиле. В десятку стран, где проживает наибольшее число евреев. входят:

Израиль – 6,93 млн. США – 6 млн. Франция – 446 000. Канада – 393 500. Великобритания – 292 000. Аргентина – 175 000. Россия – 150 000. Германия – 118 000. Австралия – 118 000. Бразилия – 91 500.

В Украине живут 43 000 евреев.

В арабских и мусульманских странах проживают 27 000 евреев, из них 14 500 - в Турции, 9 500 - в Иране, 2 000 - в Марокко и 1 000 - в Тунисе.

Ранее "Страна" рассказывала, как хасиды отметили еврейский Новый год в Умани.

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