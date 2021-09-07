Больше 25 миллионов. За год количество евреев в мире увеличилось на сто тысяч
К еврейскому новому году Рош ха-Шана подсчитано количество евреев в мире. Оно составляет около 15,2 миллионов. При этом право на получение гражданства Израиля во всем мире по закону о возвращении имеют 25,3 миллиона человек.
Такие данные приводит издание The Times of Israel.
В упомянутые 15,2 миллионов включены те, кто считает себя евреями и исповедует иудаизм.
Что касается имеющих право на израильское гражданство в соответствии с законом о возвращении, 7,3 миллиона из них уже проживают в Израиле, а 18 миллионов – за его пределами.
По сравнению с прошлым годом по иудейскому календарю количество евреев увеличилось на 100 тысяч человек.
Самая большая доля евреев, 45,3 процента, живут в Израиле. В десятку стран, где проживает наибольшее число евреев. входят:
- Израиль – 6,93 млн.
- США – 6 млн.
- Франция – 446 000.
- Канада – 393 500.
- Великобритания – 292 000.
- Аргентина – 175 000.
- Россия – 150 000.
- Германия – 118 000.
- Австралия – 118 000.
- Бразилия – 91 500.
В Украине живут 43 000 евреев.
В арабских и мусульманских странах проживают 27 000 евреев, из них 14 500 - в Турции, 9 500 - в Иране, 2 000 - в Марокко и 1 000 - в Тунисе.
Ранее "Страна" рассказывала, как хасиды отметили еврейский Новый год в Умани.
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