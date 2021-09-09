Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заступился за народного депутата от партии "Слуга народа" Андрея Клочко, мама которого за время его депутатства купила недвижимость и машину за 14,5 миллионов. Спикер парламента добавил, что народный избранник сможет объяснить, откуда у его родных взялись средства на такие дорогие покупки, если потребуется.

Об этом спикер Рады заявил в эфире программы "Большая политика", видео обнародовано в Youtube.

Дмитрий Разумков заявил, что разговаривал с Клочко. По словам спикера парламента, нардеп рассказал, откуда взялись деньги на квартиру, авто и земельные участки, которые купила его мать Наталья.

Также Дмитрий Разумков добавил, что если правоохранительные органы и антикоррупционные органы заинтересуются этим вопросом, то Клочко даст все необходимые пояснения.

Между тем, как считает спикер Рады, покупка такой дорогой недвижимости должна происходить "немного публичнее" для того, чтобы даже не возникало подобных вопросов, добавив, что лично у него вопросов к Клочко нет.

Напомним, ранее в сюжете Bihus.Info появилась информация о том, что мама 40-летнего Андрея Клочко - Наталья, за последние два года приобрела две квартиры в Киеве, дома, земельные участки и машину примерно на 14,5 миллионов гривен. Между тем, покупки она совершила как раз после того, как ее сын на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году прошел в парламент.

Также мы писали, как Андрей Клочко во время официального визита в американскую столицу сфотографировался на фоне Капитолия с украинским флагом.