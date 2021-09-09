На заседании в четверг, 9 сентября, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона №4323, в соответствии с которым осужденных, которые отказались от еды, можно будет кормить принудительно.

Принятие документа за основу поддержали 286 нардепов.

В случае, если народные депутаты примут закон и во втором чтении, то в Украине объявивших голодовку заключенных смогут кормить принудительно. Для этого нужно будет соответствующее определение суда, которое будет приниматься на основании заключения врача. В таком заключении медик должен признать, что в случае отказа осужденного от еды существует серьезная угроза его жизни.

При этом начальник тюрьмы в случае объявления заключенным голодовки должен выяснить у него мотивы его поступка. Осужденный, отказавшийся от принятия пищи, с момента установления такого факта должен находиться под постоянным наблюдением врача.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера Верховная Рада поддержала создание Национальной электронной библиотеки Украины.

Также мы сообщали, что Рада приняла закон о легализации расчетов криптовалютой в Украине.