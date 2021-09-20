Елисейский дворец пребывает в ярости из-за создания нового военного блока между Австралией, Британией и США, который стоил ему немалых потерь (речь о разрыве Канберрой контракта на поставку дизельных подлодок на сумму 66 миллиардов долларов - Ред.).

После отмены юбилейных мероприятий в США в память 250-летия Чесапикской битвы, Париж отказался и от встречи с министром обороны Британии.

Встреча военных министров Франции Флоранса Парли и Британии Бена Уоллеса, была намечена на эту неделю, но теперь ее будущее неизвестно. Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на английскую газету The Guardian.

Министры планировали провести двустороннюю встречу в Лондоне и выступить затем на двухдневном мероприятии аналитического центра "Франко-Британский Совет".

Сопредседатель Совета Питер Рикеттс подтвердил, что заседание было "перенесено на неопределенный срок". А без проведения мероприятия понятно, что запланированная поездка Парли в Лондон считается излишней.

Между тем, в Британии не теряют надежды на то, что охлаждение в двусторонних отношениях с Францией - временное явление.

Ранее "Страна" сообщала, что Париж пояснил, почему не стал отзывать посла из Лондона. "Британия в истории AUUKUS - это пятое колесо", - заявил глава МИД Франции.