В этом месяце бывший президент Украины, депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко потратил на юридические услуги более 24 млн гривен (24 184 584 гривен).

Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на данные о значительных изменениях имущественного состояния политика.

Так, только в сентябре текущего года Петр Порошенко оплатил юридические услуги три раза.

При этом в сумму заказанные юридические услуги обошлись бывшему президенту страны в сумму более 24 млн гривен.

Кроме того, 8 сентября политик потратил более 750 тыс. гривен (755 947 гривен) для того, чтобы оплатить услуги по получению образования.

Ранее мы писали о том, что недавно в городе Днепр на встречу с Петром Порошенко пришли парни, которые встретили лидера "Европейской солидарности" криками "ты не гетьман, ты х@йло". 18 сентября в местном парке "Зеленый гай" участники акции протеста устроили гостю из Киева неприятный прием. Собравшиеся выразили недовольство приездом Порошенко на Kulish Fest.

Кроме этого, 24 августа Петра Порошенко облили зеленкой. Нападение неизвестного произошло во время, когда экс-президент участвовал в возложении цветов возле памятного знака Героям Небесной сотни.