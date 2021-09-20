Работники "Укрзализныци" продолжают ликвидировать последствия карстового провала в земляном полотне под железнодорожными рельсами на перегоне Новоселица-Мамалыга в Черновицкой области. На данный момент процесс образования провала приостановлен, поэтому железнодорожники смогли приступить к активным действиям.

Об этом сообщает официальный канал "Укрзализныци" в Telegram.

В провал уже засыпано 150 куб. метров щебня и около 40 куб. метров бутового камня

В связи с проведением работ пассажиры поезда № 117/118 Чернигов — Черновцы — Чернигов будут доставлены автобусами на участке между станциями Мамалыга и Черновцы. Автобусы отправляются от вокзальной площади и подстраиваются под график поезда. Посадка в автобусы осуществляется по приобретенным билетам на указанный поезд.



Поезд № 117/118 Черновцы — Чернигов на время устранения последствий природного явления будет отправляться от станции Мамалыга с пассажирами, доставленными к поезду автобусами.

Ориентировочное время задержки прибытия к конечной станции составляет около двух часов. "Укрзализныця" просит учитывать их при планировании поездки.

Также мы писали, что в октябре "Укрзализныця" запускает новый поезд из Киева в Кировоградскую область. Из столицы он будет ходить трижды в неделю: каждые вторник, пятницу и воскресенье.