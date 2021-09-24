"Не меньше, чем 30 тысяч на каждого". Нардепы рассказали, сколько, по их мнению, нужно денег для жизни в Киеве
"Страна" опросила депутатов парламента и узнала, сколько по их мнению нужно денег для безбедной жизни в Киеве.
Опрос опубликован в Tiktok "Страны"
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Депутат партии ОПЗЖ Илья Кива убежден, чтобы не нищенствовать в столице, минимальная зарплата должна быть не меньше 13 тысяч гривен.
Илья Кива. Фото: facebook.com/kivailya
"Сегодня минимальная зарплата, которая бы позволила не вести нищенское существование в городе Киеве, должна равняться 12-13 тысячам гривен в месяц", - сказал он.
Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура считает, что семья с ребенком, которая живет в Киеве, может вложится в почти 35 тысяч гривен.
Александр Качура. Фото: Страна
"Чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя возникают какие-то потребности. Если говорить про нашу семью, то на продукты питания, с ребёнком, с памперсами мы вкладываемся в заработную плату, которую выплачивают народным депутатам. Это около 35 тысяч гривен. То есть за эти деньги можно жить", - пояснил он.
Похожего мнения придерживается и его коллега по фракции Елизавета Богуцкая.
Елизавета Богуцкая. Фото: facebook.com/liza.bogutskaya
"Не знаю, мне кажется, не меньше, чем 30 тысяч на каждого человека. Если такая сумма приходится на каждого человека, мне кажется, это было бы нормально", - говорит она.
В свою очередь депутат "Слуги народа" Алексей Леонов акцентирует внимание на том, что жизнь в столице Украины отнюдь не дешёвая. Впрочем, по его словам, ещё больше денег приходится тратить многодетным семьям.
Алексей Леонов. Фото: facebook.com/sluganarodu.alexeyleonov
"Не могу вам сказать, я из Одессы. Смотрите, есть средняя заработная плата и средний прожиточный минимум. Но если смотреть сколько, например, государство платит даже за гостиницу, в которой мы живем - это, кажется, 26 тысяч гривен. Плюс, нужно что-то есть, что-то надеть иногда - это уже немаленькая сумма. А для человека среднего состояния она даже неподъемная. У меня пятеро детей, с женой мы много работали и у нас действительно большие затраты даже для Одессы. Потому что пять детей - кто-то учится, кто-то ходит в детский сад. И их нужно и одеть, и покормить, и заплатить за школу", - поделился он.
А вот ее коллега по фракции Марьяна Безуглая решила уйти от вопроса "Страны", скрывшись в стенах парламента.
Нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук убеждена, что для нормальной жизни в Киеве нужно зарабатывать больше 20 тысяч гривен.
Ирина Верещук. Фото: Страна
"Тысячу долларов. То есть где-то 28 тысяч гривен, чтобы спокойно жить, снимая квартиру до 10 тысяч гривен. Потому что все, что выше, очень сложно", - сообщила она.
Однако, глава партии "Голос" Кира Рудык утверждает, что безбедная жизнь в столице обойдется в несколько тысяч долларов.
"Для меня безбедная жизнь - это иметь возможность поддерживать тех, кто от меня зависит: свою семью, родителей.
И это, наверное, несколько тысяч долларов", - заявила она.
Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко решил ответить философски, заявив, что некоторым достаточно машины и жилья, а кому-то и заводов будет мало.
Николай Тищенко. Фото: Страна
"Я вообще не понимаю, что такое безбедная жизнь. Для одного человека хватает автомобиля, иметь свою квартиру и любимую работу. А другому человеку даже не хватает нефтеперерабатывающей компании и частного самолета. И вы видите, потом люди надевают браслет", - подытожил он.
Ранее "Страна" писала о том, что по проекту бюджета в 2022 году минимальная зарплата вырастет всего на 200 гривен.
Также мы сообщали, что и.о. главы САП Грищук в августе получил почти треть миллиона зарплаты.