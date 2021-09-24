"Страна" опросила депутатов парламента и узнала, сколько по их мнению нужно денег для безбедной жизни в Киеве.

Опрос опубликован в Tiktok "Страны"

Депутат партии ОПЗЖ Илья Кива убежден, чтобы не нищенствовать в столице, минимальная зарплата должна быть не меньше 13 тысяч гривен.

Илья Кива. Фото: facebook.com/kivailya

"Сегодня минимальная зарплата, которая бы позволила не вести нищенское существование в городе Киеве, должна равняться 12-13 тысячам гривен в месяц", - сказал он.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура считает, что семья с ребенком, которая живет в Киеве, может вложится в почти 35 тысяч гривен.

Александр Качура. Фото: Страна

"Чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя возникают какие-то потребности. Если говорить про нашу семью, то на продукты питания, с ребёнком, с памперсами мы вкладываемся в заработную плату, которую выплачивают народным депутатам. Это около 35 тысяч гривен. То есть за эти деньги можно жить", - пояснил он.

Похожего мнения придерживается и его коллега по фракции Елизавета Богуцкая.

Елизавета Богуцкая. Фото: facebook.com/liza.bogutskaya

"Не знаю, мне кажется, не меньше, чем 30 тысяч на каждого человека. Если такая сумма приходится на каждого человека, мне кажется, это было бы нормально", - говорит она.

В свою очередь депутат "Слуги народа" Алексей Леонов акцентирует внимание на том, что жизнь в столице Украины отнюдь не дешёвая. Впрочем, по его словам, ещё больше денег приходится тратить многодетным семьям.

Алексей Леонов. Фото: facebook.com/sluganarodu.alexeyleonov

"Не могу вам сказать, я из Одессы. Смотрите, есть средняя заработная плата и средний прожиточный минимум. Но если смотреть сколько, например, государство платит даже за гостиницу, в которой мы живем - это, кажется, 26 тысяч гривен. Плюс, нужно что-то есть, что-то надеть иногда - это уже немаленькая сумма. А для человека среднего состояния она даже неподъемная. У меня пятеро детей, с женой мы много работали и у нас действительно большие затраты даже для Одессы. Потому что пять детей - кто-то учится, кто-то ходит в детский сад. И их нужно и одеть, и покормить, и заплатить за школу", - поделился он.

А вот ее коллега по фракции Марьяна Безуглая решила уйти от вопроса "Страны", скрывшись в стенах парламента.

Нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук убеждена, что для нормальной жизни в Киеве нужно зарабатывать больше 20 тысяч гривен.

Ирина Верещук. Фото: Страна

"Тысячу долларов. То есть где-то 28 тысяч гривен, чтобы спокойно жить, снимая квартиру до 10 тысяч гривен. Потому что все, что выше, очень сложно", - сообщила она.

Однако, глава партии "Голос" Кира Рудык утверждает, что безбедная жизнь в столице обойдется в несколько тысяч долларов.

"Для меня безбедная жизнь - это иметь возможность поддерживать тех, кто от меня зависит: свою семью, родителей.

И это, наверное, несколько тысяч долларов", - заявила она.

Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко решил ответить философски, заявив, что некоторым достаточно машины и жилья, а кому-то и заводов будет мало.

Николай Тищенко. Фото: Страна

"Я вообще не понимаю, что такое безбедная жизнь. Для одного человека хватает автомобиля, иметь свою квартиру и любимую работу. А другому человеку даже не хватает нефтеперерабатывающей компании и частного самолета. И вы видите, потом люди надевают браслет", - подытожил он.

Ранее "Страна" писала о том, что по проекту бюджета в 2022 году минимальная зарплата вырастет всего на 200 гривен.

Также мы сообщали, что и.о. главы САП Грищук в августе получил почти треть миллиона зарплаты.