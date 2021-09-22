Утром в среду, 22 сентября, неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира. По информации правоохранителей, в машину попало 10 пуль. В результате пострадал водитель Шефира, а сам помощник Зеленского не пострадал.

"Страна" публикует фото с места событий, где уже работают десятки правоохранителей.

По информации генпрокурора Ирины Венедиктовой, авто Шефира обстреляли на дороге, между селами Лесники и Ходосовка. Сейчас машина марки Audi А8 припаркована на парковке супермаркета АТБ, расположенного на Новообуховской трассе.

На месте работают десятки правоохранителей, криминалисты осматривают автомобиль. Генпрокурор Венедиктова рассказала, что на место выехало руководство Нацполиции и она сама. Обстоятельства происшествия также изучают в СБУ и Управлении госохраны.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что известно о стрельбе в авто помощника президента Сергея Шефира под Киевом.

Также мы писали о версиях покушения, среди них: инсценировка ради голосования, разборки внутри Зе-команды, месть за отжим бизнеса.