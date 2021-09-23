В США проходит 76-я Генеральная ассамблея ООН. На ней уже выступили ряд глав государств, в числе которых был и президент Украины Владимир Зеленский.

Однако самым ярким и образным стало выступление премьера Британии Бориса Джонсона, который с высокой трибуны заявил о том, что всерьез задумывался о смене имени.

Он размышлял над тем, чтобы стать не Борисом, а Бореем Джонсоном - в честь бога яростного северного ветра в греческой мифологии и в знак поддержки возобновляемых источников энергии.

"Мы создали огромные леса из ветряных турбин в Северном море между Британией и Голландией. Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном", - заявил премьер-министр с трибуны ООН, как передает ТАСС.

Выступление Джонсона было посвящено проблемам экологии и борьбе с изменениями климата, однако выстроил его британский премьер в шуточном стиле. Так, он вспомнил персонажа "Маппет-Шоу" лягушонка Кермита. "Когда лягушонок Кермит сказал, что быть зеленым не просто, - я скажу, что он был не прав. Это и легко, и приятно, и правильно. А еще лягушонок Кермит слишком плохо относился к мисс Пигги", - пошутил Джонсон.

Однако британский премьер в поддержку своих взглядов на борьбу с изменениями климата обращался и к более серьезным авторитетам - например к древнегреческому драматургу Софоклу.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Турции Эрдоган рассказал в ООН о правеах своей страны на Батуми и Кипр.