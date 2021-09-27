В Харькове опорные COVID-больницы заполнены на 90%. Зараженных коронавирусом отвозят в область.

Об этом сообщил директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов, пишет "Суспільне".

Некоторых пациентов могут везти в больницы районов области, поскольку в регионе существует единая госпитальная база с COVID.

"Заполненность сейчас больниц по городу Харькову - 90%, то есть для того, чтобы действительно формировать резерв коек, людей могут и направляют, в зависимости от свободных коек - в дополнительные больницы в районах области. У нас нет разделения на городские или областные, все эти больницы разрешенные Минздравом для лечения больных с COVID, у нас база - 13 больниц", - сказал Хаустов.

Как писала "Страна", "Дельта"-штамм стал доминирующим в Украине. При этом за сутки фиксируют 4647 новых случаев коронавируса, что в четыре раза больше числа выздоровевших за сутки. И Харьковская область держится в лидерах по числу новых случаев: Харьковская область (611), Днепропетровская область (506),

Одесская область (331).

Ранее "Страна" писала о том, когда Украина выйдет из желтой зоны карантина и где введут локдаун. В частности, в Минздраве анонсировали, что первыми "покраснеть" могут Харьковская и Луганская, Житомирская и Львовская области. Там фиксируют наибольшее число новых случаев коронавируса.