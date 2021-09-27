Гражданин Испании, которого Украина решила выдворить из страны, на протяжении трех месяцев нелегально жил в торгово-развлекательном центре King Cross Leopolis во Львове, пока его не обнаружили сотрудники полиции и Государственной миграционной службы Украины. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Львовской области.

По данным правоохранителей, в июне текущего года управление ГМС в Закарпатской области приняло решение о принудительном выдворении испанца, поскольку он прибыл в Украину нелегально. Но иностранец не выполнил предписание, приехал во Львов и поселился в торгово-развлекательном центре.

"Сначала спальным местом мужчины был подземный паркинг, а позже он переместился внутрь помещения", - говорится в сообщении.

Правоохранители составили в отношении иностранца протокол по признакам ст.203 Кодекса об административных правонарушениях Украины (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины). Сейчас испанец находится в Волынском пункте временного содержания иностранцев для идентификации и возвращения в страну происхождения.

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