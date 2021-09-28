Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Стране" опроверг информацию о том, что невакцинированных украинских пограничников не допустят к работе и уволят.

По его словам, эта информация не соответствует действительности.

"Все военнослужащие проходят службу и увольняются соответственно к требованиям закону Украины о военной службе и положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Госпогранслужбе. А норм, о которых вы говорите, их просто не существует. На данный момент в ведомстве вакцинировано 69% личного состава", - заявил Демченко.

Напомним, что сегодня на фейсбук-странице "Патриотическое братство пограничников Украины" опубликовали якобы текст доведенного до сведения пограничников распоряжения Администрации Госпогранслужбы Украины от 27 сентября. В нем говорится, что пограничников допустят до работы только при наличии полного курса вакцинации от коронавируса. Альтернативным пропуском на работу может стать свежий ПЦР-тест, получение первой дозы вакцины и ожидание второго этапа либо наличие медсправки о выздоровлении после COVID-19 или о противопоказаниях для вакцинации.

Ранее "Страна" писала о том, как в Украине хотят запустить обязательную вакцинацию и что грозит отказникам. Напомним, что проверки собираются начать с учителей и чиновников.

Так, в "красной" зоне украинские школы будут работать только при 100% вакцинации сотрудников.