Мэр Киева Виталий Кличко вместе с группой Karta Svitu исполнил песню "Однажды я стану мэром". Градоначальник вышел на сцену во время первого концерта музыкантов в столичном Caribbean Club в четверг, 30 сентября.

Свое появление на сцене Кличко пояснил тем, что уже давно слышал эту песню и хотел встретиться с человеком, претендующим на его мэрское кресло.

Иван Марунич тут же принял боксерскую стойку, но градоначальник заверил, что боксировать они не будут.

"Ну и давай продолжай. Нужно мечтать. Нет ничего невозможного. Однажды ты станешь мэром", - поддержал музыканта Виталий Кличко.

"У "поющего ректора" Поплавского появился конкурент в виде "поющего мэра" Кличко", - отреагировал на произошедшее телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее Иван Марунич уже троллил своим рэпом мэра Киева Виталия Кличко. В песне блогер делает неоднократные отсылки к Виталию Кличко, используя нарезку его фраз и заявлений, сказанных на различных брифингах и мероприятиях.

"Перше, з чого я почну роботу, розклею на білбордах своє фото.

Нехай на початку 21 сторіччя усі звикають до мого обличчя.

О 12:00 проводитиму брифінги, казатиму про плани, казатиму про підсумки.

Мене цитуватимуть дорослі та діти:

Щоб холодна вода перетворилась в гарячу, її потрібно підігріти", - в подобном ироничном стиле Марунич осветил деятельность мэра.

Спустя некоторое время в Инстаграм-истории Кличко появилась песня Ивана, которую Виталий назвал "хитом".

Также "Страна" писала о том, что Киевсовет назначил замом Кличко бывшего начальника столичной полиции Крищенко.