Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 47,6% голосов по итогам выборов в органы местного самоуправления, у партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" - 27,1%.

Об этом сообщают данные exit poll телекомпании "Имеди" в субботу, 2 октября.

Схожие данные и у экзитопла, который провела оппозиционная телекомпания "Формула" совместно с американским центром "Эдисон". По ним у правящей партии 46%, а у партии Саакашвили 33%.

В тоже время, близкая к партии Саакашвили оппозиционная телекомпания "Мтавари архи" дает совсем другие данные - за "Грузинскую мечту" 38,6%, а за партию Саакашвили 33%.

Выборы мэра Тбилиси

По данным exit poll "Имеди", мэром Тбилиси в первом же туре станет действующий градоначальник Каха Каладзе, он получил более 51% голосов избирателей.

В тоже время по данным exit poll телекомпаний "Мтавари архи" и "Формула" должен быть второй тур. По их данным, что Каладзе набрал от 40 до 43% голосов избирателей, а его основной конкурент, кандидат от партии Саакашвили Ника Мелия - от 39 до 40%.



Второй тур выборов назначается в том случае, если ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.

"Страна" информировала, что в субботу, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления, накануне которых на Родину вернулся экс-президент страны Михаил Саакашвили. Провластная партия "Грузинская мечта" и оппозиционная партия "Единое нацдвижение" заявляют, что идут к победе.

Мы сообщали, что член Лейбористской партии Грузии получил ранение ножом от представителя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на одном из избирательных участков в городе Марнеули на юге Грузии.