В Хмельницком, где недавно изготовили самый длинный бутерброд с салом и больше полусотни начинок вареников, подростки при помощи липкой ленты для мух обманули аттракцион, в котором нужно ловить деньги руками.

Видео инцидента опубликовал Телеграм-канал Регіоналіті.

Судя по кадрам, в самом начале у них ничего не получалось, но когда они полностью раскрутили липучку и поместили ее в автомат, идея сработала. На ленту прилипли десятки различных купюр, которые оставалось всего лишь достать из автомата.

"Когда автомат начинает подбрасывать деньги (которые по правилам нужно ловить руками), они начинают прилипать к ленте. Смогли ли ребята потом оттереть купюры от клея, неизвестно", - говорится в описании к видео.

В комментариях к публикации пользователи с юмором отнеслись к ситуации и назвали подростков находчивыми.

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