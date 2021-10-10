В Черновцах прямо на улице внезапно скончался 21-летний студент из Индии. Тело парня без признаков жизни обнаружили около 18:30 во вторник, 5 октября. По ЧП правоохранители начали уголовное производство, сообщается на сайте региональной Нацполиции.

Как выяснили правоохранители, иностранец находился в Украине на законных основаниях и учился на четвертом курсе одного из буковинских высших учебных заведений.

Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Для установления причины смерти тело иностранца направили на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным, смерть наступила в результате разрыва аорты.

Следователи полиции внесли сведения о смерти иностранного гражданина в Единый реестр досудебных расследований с квалифицирующими признаками ст.115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "естественная смерть".

"Также полицейские проинформировали посольство Республики Индия и Департамент консульской службы МИД Украины", - говорится в сообщении.

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