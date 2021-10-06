Почти 126 миллионов гривен выделит Украина на строительство трехэтажного здания своего посольства в Турции. Такое решение сегодня было утверждено на заседании Кабинета министров.

"Согласиться с предложением Министерства иностранных дел относительно строительства в течение 2021 и 2022 года комплекса Посольства Украины в турецкой Республике общей стоимостью 125 790 тыс. гривен в соответствии к утвержденной проектно-сметной документации за счет и в границах средств, которые предусмотрены Министерства иностранных дел в общем фонде госбюджета", - говорится в документе.

"Зеленский видимо не хочет ударить перед "султаном Эрдоганом" в грязь лицом, а потом хочет построить в Турции новое мега-здание посольства за 125 млн гривен. Кабмин их выделил сегодня на своем заседании", - отреагировал на новости телеграм-канал "Политика Страны".

По данным ресурса, в соответствии с проектно-сметной документацией в Анкаре в 2021-2022 году планируется строительство трехэтажного здания посольства, и комплекса из административного и жилого дома общей площадью 67,63 2 кв. м. Отдельно на земельном участке планируют построить резиденцию для посла.

Ранее "Страна" писала о том, что глава посольства США Квин ездит по Киеву на габаритных джипах и останавливается посреди проезжей части.

Также мы сообщали, что МИД Украины потребовал объяснений от посольства Грузии после задержания Саакашвили.