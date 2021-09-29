Украина при поддержке стран-партнеров активно создает условия, которые вынудят Россию прекратить войну. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, украинская сторона готова создать серьезные проблемы для России, но при этом выступает за переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны, передает РБК-Украина.

Кулеба заявил, что Украину не устроит мир любой ценой, страна стремится к справедливому мир и он будет соответствовать той огромной цене, которую Украина уже заплатила и продолжает платить за свою независимость, свободу и суверенитет.

Министр иностранных дел сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам в российской стороной и намерен говорить о деоккупации Крыма и Донбасса, а также завершить войну.

"Мы не сидим, ожидая с моря погоды. Россия манипулирует, лжет, она цинична. Но Другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", - заявил глава МИД Украины.

Ранее "Страна" писала о заявлении Кремля о том, что желание Владимира Зеленского обсудить Крым ставит под вопрос возможность его встречи с Владимиром Путиным.

Также мы писали о том, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Кремле хотят избежать встречи Путина и Зеленского.