В четверг, 7 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится с турецким коллегой Мевлют Чавушоглу, который с рабочим визитом прибудет в нашу страну. Стороны проведут переговоры во Львове.

Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Стороны проведут Девятое заседание Совместной группы стратегического планирования. Переговоры направлены на подготовку к проведению Стратегического совета высокого уровня под председательством президентов Украины и Турции в начале 2022 года в Киеве.

Также министры уделят приоритетное внимание ситуации с безопасностью в регионе Черного моря и подготовке к заседанию этого года в Анкаре украинского-турецкой "Квадрига" - серии консультаций на уровне глав МИД Украины и Турции.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят дальнейшее взаимодействие двух стран в рамках "Крымской платформы", а также состояние выполнения договоренностей, достигнутых на высшем политическом уровне и перспективы украинского-турецкого сотрудничества на ключевых направлениях.

Во время визита главы МИД откроют украино-турецкий бизнес-форум для создания новых экономических возможностей для украинских и турецких компаний.

8 октября Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу посетят Львовского национального университета им. Ивана Франко, где примут участие в международной конференции "Дипломатия объединяет: новейшие перспективы совместных традиций".

Во время пребывания во Львове министры также возложат цветы к месту захоронения Героев Небесной сотни во Львове и почтут память украинских воинов. Министры отдельно посетят мемориал турецким воинам, погибшим во время Первой мировой войны в селе Лопушня, Рогатинского района Ивано-Франковской области.

Ранее мы рассказывали, что Кулеба пожаловался на иностранных послов, которые пользуются "роскошным доступом" к руководству Украины.

Также сообщали, что глава МИД Украины Кулеба встречался в Брюсселе с Блинкеным и с руководством НАТО.