В Верховной Раде Украины выдвинули пять кандидатов на пост председателя украинского парламента вместо отправленного в отставку Дмитрия Разумкова.

Об этом стало известно в ходе заседания парламента в четверг, 7 октября.

На кресло председателя Верховной Рады выдвинули пятерых народных депутатов:

первый вице-спикер Руслан Стефанчук (фракция "Слуга народа"),

Ярослав Железняк (фракция "Голос"),

Яна Зинкевич (фракция "Европейская солидарность"),

Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"),

Гео Лерос (внефракционный нардеп).

Стоит отметить, что Алексей Гончаренко и Гео Лерос предложили кандидатуры друг друга. Ирина Геращенко выставила кандидата Яну Зинкевич. "Слуги народа" выдвинули Руслана Стефанчука, "Голос" - Ярослава Железняка.

Кроме того, фракция "Слуга народа" прдлагает выдвинуть на пост вице-спикера главу партии "Александра Корниенко".

Ранее своим указом президент Владимир Зеленский освободил вице-спикера Рады Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в парламенте. Теперь он является основным кандидатом на пост председателя Верховной Рады.

Напомним, 7 октября Верховная Рада отправила в отставку Дмитрия Разумкова. "За" такое решение проголосовали 284 народных депутата.