В Днепре, в квартире на улице Кожемяки, случился пожар. 46-летняя женщина вела себя агрессивно и подожгла квартиру по велению "голосов в голове".

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Сестра женщины сообщила правоохранителям о странном поведении своей 46-летней родственницы. Прибывшие полицейские увидели задымление на восьмом этаже дома.

Выяснилось, что женщина разбросала по своей квартире вещи и разбила посуду. Также она сожгла 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов, объяснив это тем, что ей приказали это сделать голоса в голове.

В это время в помещении находился ребенок. Супруг женщины пытался её утихомирить, но безуспешно. Женщину госпитализировали.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше трое пьяных украинцев подожгли птицеферму, где один работал, и ограбили магазин. Задержанные мужчины в возрасте 23, 29 и 42 года были в состоянии алкогольного опьянения. В организме каждого из них обнаружили около 2 промилле алкоголя. Всем троим задержанным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Также мы информировали, что пожар в больнице Белой Церкви унес жизнь пациентки. Прокуратура начала расследование. Причины смерти женщины и возгорания устанавливаются.