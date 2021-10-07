Полиция опубликовала фото вероятного координатора убийства бизнесмена Михаила Козлова в Черкассах и просит помочь установить личность этого человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области в четверг, 7 октября.

В сообщении правоохранителей говорится, что одна из камер наблюдения зафиксировала мужчину, который находился на месте преступления перед, во время и некоторое время после его совершения. Вероятно, он может иметь важную информацию по событиям преступления, что имеет существенное значение для следствия.

Полицейские установили, что преступники использовали автомобиль Skoda Fabia, который был ввезен из Литвы в Украину. Транспортное средство злоумышленники, возможно, хранили в гаражах на проспекте Химиков.

Правоохранители просят владельцев гаражей и всех, кто стал свидетелем данного события или узнал мужчину, сообщить информацию по номеру телефона 80932323044, или по специальному номеру 102.

Фото предполагаемого координатора убийства. Источник: пресс-служба полиции Черкасской области

Автомобиль, который использовали преступники. Источник: пресс-служба полиции Черкасской области

Ранее "Страна" сообщала, что расстрелянный в Черкассах мужчина оказался лидером ОПГ. Его убивали люди в черной одежде с надписью СБУ.

Также мы информировали, что убийство бизнесмена Михаила Козлова произошло не случайно. Этому предшествовал долгий конфликт Козлова, перешедший в открытую войну с "положенцем" от воров в законе по Черкасской области Арамом Барсегяном.