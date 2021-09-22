По данным источников "Страны" в правоохранительных органах, убитый в Черкассах мужчина - это гражданин Козлов Михаил Владимирович, 10.05.1977 г.р., (лидер ОПГ Козлова).

В совершении расстрела подозреваются неизвестные, одетые в черную форму с надписью СБУ которые на автомобиле "Шкода" скрылись в неизвестном направлении.

Позже на выезде из города Черкассы в направлении Канева был обнаружен горящий автомобиль "Шкода". В нем было обнаружено охотничье оружие "Сайга".

В настоящее время на территории города Черкассы и области действует оперативный план "Сирена". По факту расстрела открыто уголовное производство.

Напомним, в день покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, в Черкассах на улице Байды Вишневецкого неизвестный открыл стрельбу из неустановленного автоматического оружия. В результате стрелок ранил мужчину - тот позже скончался в больнице.

Ранее "Страна" писала о том, что по Сергею Шефиру стреляли из Калашникова со стороны леса.

Также мы сообщали, что на Банковой обстрел авто Шефира связали с "кампанией Зеленского против олигархов".