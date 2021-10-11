Канадско-американский экономист Дэвид Кардом и исследователями из США Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом разделили между собой Нобелевскую премию по экономическим наукам. Они предоставили новые взгляды на труда и показали, какие выводы о причине и следствии могут быть сделаны из естественных экспериментов. Их подход произвел революцию в эмпирических исследованиях.

В частности, Дэвид Кард удостоен премии за "эмпирический вклад в экономику труда", а Ангрист и Имбенс - "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Также известно, что Дэвид Кард с помощью естественных экспериментов анализировал, как на рынок труда влияют уровень минимальной зарплаты, иммиграция и образование. Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс решили методологическую проблему и доказали, что из таких экспериментов можно делать точные выводы, относящиеся к причинно-следственным связям.

Ранее "Страна" писала о том. что нобелевский лауреат сообщил об угрозе пробуждения новых вирусов из-за изменений климата.

Также мы сообщали, что главред российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира.