Перенесенный COVID-19 оказывает негативное влияние на мужское здоровье в репродуктивном плане. Для переболевших мужчин оптимальнее всего зачинать ребенка через три месяца после выздоровления или вакцинации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Дмитрия Пушкаря, академика РАН, заведующего кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова.

По словам академика, COVID-19 оказывает негативное влияние на мужское здоровье, но эта тема пока мало изучена.



"Плохо... Влияет плохо, вопрос не изучен, и вряд ли будет изучен до конца. Наши ученые внесли свой вклад большой, доказав, что в первые три-четыре месяца организм меняется, но надеемся, что это потом все возвращается в норму", - сказал Пушкарь.

При этом он уверен, что вакцина никакого отрицательного воздействия не оказывает. У него спросили, через какое время после вакцинации и болезни мужчина может зачать ребенка. Он ответил так: "Ученые считают, что приступать к этому через три месяца - это оптимальный срок. Если получится раньше, то ничего страшного", - заверил Пушкарь.

Между тем кроме COVID-19 существует еще такое тяжелое состояние, как постковидный синдром, который на днях впервые описала ВОЗ.

От его проявлений в Израиле недавно умер молодой парень.