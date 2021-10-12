В среду, 13 октября, в Украину с юго-запада придет циклон, который поменяет погодные условия в большинстве регионов. Изменения коснутся именно осадков, а вот на температурный фон в Украине циклон существенно не повлияет. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Завтра ожидаются умеренные дожди в Одесской и Николаевской областях. А вот Кировоградскую, Черкасскую, Полтавскую, Черниговскую и Сумскую области в среду днем накроют значительные дожди.

В западной части страны, а также ночью в северных и восточных областях - без существенных осадков.

В западных областях ночью и утром туман. Ветер северо-западный, в юго-восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха составит +3-8 градусов. На юге страны до +11, в западных областях от до +5. В дневные часы +8-13, а на юго-востоке + 13-18 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь и мокрый снег; температура в течение суток от -2 до +3 градусов.

В Киеве и области в среду, 13 октября, ночью - без существенных осадков, а днем - ​​дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4-6, днем ​​около +10 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик предупредила о приходе дождей на запад и север Украины. Первый снег выпадет в горах.

Также мы сообщали, что прошедший сентябрь в Украине оказался холоднее нормы последних 30 лет.