В среду, 13 октября, в Одесской, Николаевской Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях Украины ухудшится погода. Там пройдут мощные ливни, ожидается туман.

Об этом пишет Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Украине на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, в ночь на 13 октября, а также утром в западных областях ожидается туман, видимость 200-500 м. В течение ближайших 24 часов пройдут обильные дожди. В связи с этим спасатели объявили I уровень опасности, желтый.

Напомним, днем ранее Буковель засыпало первым снегом. Первый снег укрывал белоснежным одеялом дороги, ветки деревьев, холмы и все вокруг. На курорте надеются, что уже совсем скоро трассы будут готовы к катанию.

Также мы рассказывали, что по данным синоптиков, осенью погода в Украине может резко меняться. Первый снег украинцам обещали метеорологи во второй половине октября. А первые заморозки, по данным метеорологов, прогнозируют в период с 21 по 26 октября, ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов.

Между тем, сегодня в Киеве и области днем также ожидается ​​дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4-6, днем ​​около +10 градусов.