Российский композитор и продюсер Игорь Крутой, который днем ранее призвал помолиться за скорейшее выздоровление певца Александра Серова, заявил, что с последним в одной больнице находится также и коллега по цеху, 72-летний поп-певец Валерий Леонтьев. Оба госпитализированы с коронавирусом.

Об этом Крутой написал в комментарии под постом, в котором просил поставить свечу за Серова на своей странице в Instagram.

Пользователь zlayasterwa в Инстаграме написал в комментариях, что у исполнителя хитов "Казанова", "Мой дельтаплан", "Августин" и многих других - Леонтьева тоже выявили Covid-19 и пожелал ему выздоровления.

В ответ на это Игорь Крутой написал: "Да, Валерик в той же больнице...".

Напомним, 67-летнего Александра Серова экстренно госпитализировали с коронавирусом 9 октября. Тогда также сообщалось, что певец находится в кислородной маске. Кроме того, у него поражены легкие почти на 75%.

Также сообщали, как в Москве госпитализировали бывшего мужа Аллы Пугачевой - 76-летнего советского, российского кинорежиссера, сценариста, актера и писателя Александра Стефановича. У него был коронавирус. Сначала деятель искусства лечился дома, после чего состояние артиста стало ухудшаться, и его поместили в ковидную клинику в Сокольниках.