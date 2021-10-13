В Одессе во время записи видеосюжета о заведениях питания на побережье в Лузановке управляющий одного из ресторанов ударил видеооператора. Напавшему объявили подозрение в угрозе насилия в отношении журналиста.

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Одесской области.

Нападение произошло еще 4 октября. 51-летнего правонарушителя возмутило, что люди с камерами зашли в заведение и начали съемку без его разрешения.

"Я тебя поломаю камеру! Ты гонишь? Я тебе нос сломаю! Сотри при мне эту х@ю", - угрожал он журналистам.

Управляющий получил подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: части 2 статьи 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и части 1 статьи 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста). За содеянное мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Инцидент прокомментировал глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

По его информации, сотруднику кафе не понравилось, что журналисты поинтересовались разрешительными документами.

"По мнению предпринимателей, СМИ нужны разрешения, чтобы снимать их деятельность", - написал Томиленко.

Он считает, что оперативная работа одесских полицейских должна завершиться весомым наказанием.

"Препятствование журналистской деятельности - это не развлечение или сафари на журналистов. Благодаря подозрениям, приговорам и наказаниям можно защитить журналистов и сделать нашу профессию более безопасной", - резюмировал Томиленко.

Буквально за несколько дней до происшествия НСЖУ опубликовал списки журналистов, на которых напали в сентябре.

А на прошлой неделе произошло резонансное нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы правления (сейчас уже бывшего) государственного "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера.