Железняк раскрыл детали повестки. Фото: facebook.com/zheleznyak.y

В связи с длинными праздничными выходными Верховная Рада ускорилась и выдала повестку на следующую неделю не в четверг, а в среду.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк. 

По его словам, из интересного во вторник, 20 октября, ждет:

  • назначение первого вице-спикера парламента;
  • разблокирование "антиолигархического" законопроекта №5599;
  • рассмотрение банковских законов, необходимых для получения транша МВФ (№№5850-5853).

В среду из примечательного будут обсуждать бюджетные изменения: состоится первое чтение бюджета на 2022 год (законопроект №6000) и рассмотрят изменения в Бюджетный кодекс (№6062).

В четверг нардепы займутся:

  • законопроектом №6154 о допуске в Раду только вакцинированных;
  • "любимым" предпринимателями законопроектом № 5600 об увеличении налоговой нагрузки.

В пятницу будут работать над:

  • законопроектом №3205-2 о фермерских кредитах в рамках сотрудничества с Мировым банком;
  • посылками из-за границы до 150 евро без НДС и таможенного сбора (№№4278, 4279, второе чтение) без табачных правок.

"И где-то в этой повестке должны быть еще кадровые перестановки в Кабмине. Но, видимо, пока это секрет", - написал Железняк.

Скриншот из Телеграма Ярослава Железняка

"Страна" уже писала, что Верховная Рада Украины 19 октября будет голосовать за первого вице-спикера парламента.

Мы также сообщали, что Олег Ляшко прокомментировал информацию о своих намерениях баллотироваться в Раду по округу в Черниговской области, по которому зашел в парламент Антон Поляков.

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