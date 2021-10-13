В связи с длинными праздничными выходными Верховная Рада ускорилась и выдала повестку на следующую неделю не в четверг, а в среду.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, из интересного во вторник, 20 октября, ждет:

назначение первого вице-спикера парламента;

разблокирование "антиолигархического" законопроекта №5599;

рассмотрение банковских законов, необходимых для получения транша МВФ (№№5850-5853).

В среду из примечательного будут обсуждать бюджетные изменения: состоится первое чтение бюджета на 2022 год (законопроект №6000) и рассмотрят изменения в Бюджетный кодекс (№6062).

В четверг нардепы займутся:

законопроектом №6154 о допуске в Раду только вакцинированных;

"любимым" предпринимателями законопроектом № 5600 об увеличении налоговой нагрузки.

В пятницу будут работать над:

законопроектом №3205-2 о фермерских кредитах в рамках сотрудничества с Мировым банком;

посылками из-за границы до 150 евро без НДС и таможенного сбора (№№4278, 4279, второе чтение) без табачных правок.

"И где-то в этой повестке должны быть еще кадровые перестановки в Кабмине. Но, видимо, пока это секрет", - написал Железняк.

"Страна" уже писала, что Верховная Рада Украины 19 октября будет голосовать за первого вице-спикера парламента.

Мы также сообщали, что Олег Ляшко прокомментировал информацию о своих намерениях баллотироваться в Раду по округу в Черниговской области, по которому зашел в парламент Антон Поляков.