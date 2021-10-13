Белград будет вынужден защитить население Сербии в Косове и Метохии, если власти Приштина продолжат стрелять в сербов.

Об этом заявил сербский президент Александар Вучич в ходе встречи с представителями косовских сербов на административной линии с Косово.

"Что бы ни случилось, Сербия и Белград будет с вами. Если начнется насилие, защищайтесь, мы будем с вами. Только имейте в виду, какова будет цена для всех нас. Если они продолжат стрелять в наших людей, у нас не будет выбора", - уверяет сербский лидер.

Кроме этого, Вучич призвал призвал албанцев не пытаться достичь своих целей при помощи насилия.

"Мы будем беречь мир, соблюдать соглашения. Мы просим НАТО выполнить свою работу. Просим албанцев не пытаться насилием достичь своих целей, но если попробуют, мой ответ кристально ясен: в той борьбе, когда мы должны защитить наших детей в Косове и Метохии, мы не только защитим их, но, говорю это впервые и со всей серьезностью, мы победим в этой борьбе", - утверждает он.

Также сербский глава позвонил спецпредставителю Евросоюза по Западным Балканам Мирославу Лайчаку и потребовал повлиять на приштинские власти.

Об этом сербский лидер сообщил в ходе встречи с представителями сербов Косова и Метохии.

"Я позвонил Лайчаку и сказал: обуздайте их. Или мы сами их обуздаем. Он мне ответил, что они работают, потом полицию отозвали", - сказал Вучич.

Напомним, На Балканах назревает военный конфликт между Сербией и Косово - населенной преимущественно албанцами частью территории этой страны, которая 13 лет назад провозгласила независимость. Но признали ее в мире лишь частично. "Страна" разобрала подоплеку и предысторию того, что происходит сейчас на границе Косово и Сербии.

В четверг, 30 сентября, представители Сербии и Косово пришли к соглашению о деэскалации конфликта в Северном Косово.