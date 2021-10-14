Главного редактора оппозиционной российской "Новой газеты" Дмитрия Муратова, который получил Нобелевскую премию мира, в РФ могут признать "иностранным агентом".

Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, пишет "Медуза".

"Если он (Муратов - Ред.) не нарушит российский закон, если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве "иностранного агента", значит, этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом для того, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание либо по каким-то другим соображениям", - заявил Путин.

Причиной для обсуждения этой темы стало то, что Нобелевская премия подразумевает и денежную составляющую. При этом, согласно российским законом, "иноагентом" могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы и получает иностранное финансирование.

Стоит отметить, что за последнее время в России признали "иноагентами" ряд крупнейших СМИ.

Напомним, Дмитрий Муратов, на протяжении десятилетий защищал свободу слова в России во все более сложных условиях. В 1993 году он был одним из основателей независимого издания "Новая газета". В 2021 году получил Нобелевскую премию.

Также сообщалось, что в 2017 году Россия выдворила журналиста "Новой газеты" в Узбекистан.