В Киеве в пятницу, 15 октября, могут закрыть на вход сразу три станции столичного метрополитена. Причиной этого станет футбольный матч чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и луганской "Зарей", который состоится на НСК "Олимпийский" (начало в 17.00). Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Администрация подземки предупреждает, что перед началом игры возможны ограничения (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения не исключены ограничения (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - говорится в сообщении метрополитена.

Напомним, что это центральный матч 11 тура. "Горняков" и луганчан разделяют всего три очка в турнирной таблице.

Как сообщалось, перед решающими матчами Лиги чемпионов "Шахтер" остался без опытных нападающих.

Ранее "Страна" писала о том, что в вагоне метро Киева устроили одновременно овощной базар, салон красоты и концерт.

Также мы сообщали, что в Киеве решили не вводить женские и мужские вагоны в метро.